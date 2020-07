Juventus campione d’Italia: è il 9° scudetto consecutivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nono scudetto consecutivo, record straordinario per la Juventus che battendo 2-0 la Sampdoria (gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi) piazza il 36° titolo della sua gloriosa storia. E’ una vera e propria dittatura, nessuno così in Italia, nessuno così nei cinque top campionati d’Europa (in Germania il Bayern è fermo ad 8). I bianconeri (ri)vincono il campionato nell’anno del lockdown, a seguito di una stagione divisa tra un prima e un dopo; ma rimangono fedeli ad una tradizione che li vede vincenti da quasi un decennio: l’ultima «anomalia» della Serie A risale al 2011, quando lo scudetto finì sulle maglie del Milan. Da allora: 3 vittorie per Antonio Conte, addirittura 5 per Massimiliano Allegri e una, questa, per Maurizio Sarri, l’allenatore chiamato a segnare una nuova epoca, all’insegna del bel gioco. Ma il «Sarriball» tanto ammirato prima nel triennio al Napoli e poi al Chelsea, non si è visto. Non è un caso che Sarri sia stato contestato da parte dei tifosi, anche se la società in queste ore ha più volte ribadito l’intenzione di confermarlo. Leggi su vanityfair

