Inquinamento, dossier Arpac: Napoli Est bomba ambientale (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arpac ha completato il censimento degli scarichi costieri in Campania. I dati più allarmanti si registrano a Napoli Est. Nell’intera Regione sono addirittura 475 le fonti inquinanti che rovinano la qualità delle acque. Queste sono classificate in dieci categorie ed evidenziate su una mappa interattiva consultabile sul sito web dell’Agenzia. La zona più a rischio della Campania, in termini di Inquinamento dei mari, risulta essere l’area orientale di Napoli. Dal porto partenopeo fino alla zona della sesta municipalità spuntano i dati inquinanti più pericolosi. Sono addirittura 13 gli scarichi indicati con il colore rosso – e quindi più nocivi – nell’area di ... Leggi su anteprima24

Microplastiche nei laghi del Lazio: da Bracciano a Fondi ecco i più inquinati

I laghi di Bracciano e di Fondi presentano i risultati più preoccupanti per quanto riguarda le concentrazioni medie di microplastiche, con valori intorno alle 400mila particelle per chilometro quadrat ...

Inquinamento laghi, Legambiente: microplastiche nelle acque di Bracciano, Fondi, Sabaudia e Scandarello

Nel Lago di Bracciano una media di 392.401 particelle per chilometro quadrato, nel Lago di Fondi 446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel Lago Scandarello 7.577 particelle In occasione della tappa n ...

