Innovazione, Wmf sempre più internazionale con 12 eventi in tutto il mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Il Wmf- il più grande Festival sull’Innovazione realizzato da Search On Media Group – varca i confini italiani confermandosi ulteriormente come un evento di riferimento per il panorama internazionale dell’Innovazione. Messo in archivio lo scorso 6 giugno il Wmf Online – Innovazione Diffusa – il primo Festival ibrido al mondo – il Web Marketing Festival presenta i Wmf Worldwide Events e un nuovo ambizioso progetto: diffondere idee e conoscenze legate a Innovazione, imprenditorialità, startup, tecnologia e digitale in tutto il mondo. Le tappe di partenza di questo percorso coincidono con 12 nazioni, attraverso un fitto calendario che si aprirà a ottobre e che ... Leggi su calcioweb.eu

