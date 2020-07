Infortunio Mbappè, 3 settimane di stop per il francese: salterà il match di Champions contro l’Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) Brutte notizie per il PSG in vista dell’imminente Champions League: Kylian Mbappè non farà in tempo a recuperare. L’Infortunio rimediato nella finale di Champions League contro il Saint Etienne, a causa di un’entrata killer di Perrin, costerà ben 3 settimane di stop al talentuoso attaccante francese che dunque non potrà prendere parte alla sfida del 12 agosto che vedrà opposti i parigini all’Atalanta.L'articolo Infortunio Mbappè, 3 settimane di stop per il francese: salterà il match di Champions contro l’Atalanta SPORTFAIR. Leggi su sportfair

