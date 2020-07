Il Segreto, anticipazioni oggi 27 luglio: l’intervento di Sebastian (Di lunedì 27 luglio 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 27 luglio 2020. Che cosa vedremo nella replica su Canale 5 alle 15.40 circa? Sebastian, chiamato dalla sorella Emilia, è tornato a Puente Viejo per aiutare il padre Raimundo a cancellare il debito contratto con l’usuraio Pardo. Il giovane decide di gestire in prima persona la spiacevole situazione. Don Anselmo fa pressioni su Pepa: il sacerdote ha ricordato qualcosa del passato della BalmesArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni oggi 27 luglio: l’intervento di Sebastian dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 23 luglio: Ravasi scopre il segreto - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 23 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 23 luglio 2020: Angustias mente, ma Tristan non può sbugiardarla! - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 24 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

ComingSoon.it

The King of Mortadella nel cast di Avanti un altro 2021? Il "Re della Mortazza", così chiamato per la sua passione per il gustoso... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di infor ...Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto della puntata del 27 luglio 2020. Nell'episodio, Pepa studia un piano per fermare Don Anselmo, pronto a rivelare la verità sul c ...