Gerry Scotti fa fatica a camminare: l’inquietante foto diffusa da Belen Rodriguez (Di lunedì 27 luglio 2020) Belen Rodriguez e le riprese inedite di Tu si que vales 2020 Da un paio di settimane Belen Rodriguez fa la pendolare tra Ibiza dove è in vacanza col figlio Santiago e il suo presunto nuovo fidanzato, e Roma dove vi si reca per lavoro. Infatti, nelle ultime ore, la modella argentina attraverso il suo profilo Instagram, ha ripreso un dietro le quinte delle registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, il talent show in onda a settembre, in prime time al sabato sera su Canale 5. Durante la ripresa col suo cellulare non è passato inosservato ai suoi quasi dieci milioni di follower che Gerry Scotti, storico giudice del format insieme ai colleghi Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, con le stampelle e la gamba ingessata dietro le quinte del ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Gerry Scotti, brutto incidente per il conduttore: in un video cammina con le stampelle - infoitcultura : Gerry Scotti con le stampelle: cosa è successo al conduttore? - infoitcultura : Gerry Scotti | dopo l'incidente i fan preoccupati | fatica a camminare - infoitcultura : Tu si que vales, Gerry Scotti con la gamba ingessata: il video nelle stories di Belen Rodriguez - infoitcultura : Infortunio per Gerry Scotti, con le stampelle durante le registrazioni di Tu sì que vales -