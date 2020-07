Frosinone, perde l’orientamento in montagna e il buio lo sorprende: salvato dal Soccorso Alpino (Di lunedì 27 luglio 2020) Grande lavoro nella giornata di ieri per gli uomini del Soccorso Alpino. Tra gli interventi più impegnativi figura quello in provincia di Frosinone nella tarda serata di ieri, domenica 26 luglio. Qui gli uomini del corpo specializzato si sono attivati, dopo l’Sos lanciato ai carabinieri, per ricercare un uomo di 42 residente a Frosinone che, dopo aver perso l’orientamento, ha richiesto aiuto ai carabinieri che hanno successivamente attivato la stazione del Soccorso Alpino di Collepardo. L’uomo – la cui posizione esatta è stata individuata grazie al sistema di localizzazione del CNSAS ‘SMS Locator’ – è stato dunque raggiunto a piedi dagli operatori del Soccorso Alpino e riaccompagnato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

