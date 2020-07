Ercolano, nessuna riesce a salvarla: bambina annega in piscina (Di lunedì 27 luglio 2020) Una bambina di 11 anni è morta annegata mentre giocava in piscina. Indagano i Carabinieri. Il dramma in un hotel di Ercolano, il “Punta quattro venti”, in via Marittima. Poco prima delle 19.00 la bambina stava giocando nella piscina davanti ai suoi familiari quando per cause ancora d accertarsi, è annegata. Sul posto è accorsa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

