Ecco chi sono (o erano) i Canova (Di lunedì 27 luglio 2020) I Canova si sono sciolti. Oggi, 27 luglio 2020, hanno dato l’annuncio e il web è in lacrime. TMatteo Mobrici, Fabio Brando e Federico Laidlaw hanno iniziato a suonare insieme nel 2008, pubblicando un LP dal titolo Number 9. Il batterista, Gabriele Prina, si è unito al gruppo solo nel 2013. I Canova: il nome nato dall’amore per l’arte classica In una intervista hanno raccontato di aver scelto il nome Canova per caso, ma prendendo spunto da un manifesto. Era una pubblicità di una mostra d’arte e così il loro nome è diventato l’omaggio a un grande artista che li ha ispirati anche nella composizione dei loro brani. Secondo il frontman Matteo Mobrici, i loro punti di riferimento musicali sono sia italiani che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

andreapurgatori : Dall'estrema destra alla difesa dell'appuntato Montella. Ecco chi è l'avvocato Emanuele Solari - TizianaFerrario : per chi crede,come alcune ragazze e signore, che combattere x i diritti delle donne sia roba veterofemminista ecco… - Daniele_Manca : Burocrazia: ecco i 6 nodi che bloccano l’Italia da 50 anni (Oggi chi deve aprire un bar ha bisogno di 72 autorizzaz… - RAttivo : RT @mauromaurizmab: - mauromaurizmab : -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Dall'estrema destra alla difesa dell'appuntato Montella. Ecco chi è l'avvocato Emanuele Solari la Repubblica L'India vuole bloccare 257 tra app e software dalla Cina

Dal videogioco "Player Unknown’s Battleground" all'ecommerce Aliexpress, ecco chi è finito nel mirino del governo di Nuova Delhi All’India non è bastato vietare l’uso di TikTok, WeChat e altre 57 appl ...

Battiti Live 2020, i look delle star sul palco

Elodie con il tubino metallico a Battiti Live: dopo l'esibizione cammina in spiaggia senza tacchi Elodie si è esibita sul palco di Battiti Live ieri sera e per l'occasione ha sfoggiato un look sexy e ...

Dal videogioco "Player Unknown’s Battleground" all'ecommerce Aliexpress, ecco chi è finito nel mirino del governo di Nuova Delhi All’India non è bastato vietare l’uso di TikTok, WeChat e altre 57 appl ...Elodie con il tubino metallico a Battiti Live: dopo l'esibizione cammina in spiaggia senza tacchi Elodie si è esibita sul palco di Battiti Live ieri sera e per l'occasione ha sfoggiato un look sexy e ...