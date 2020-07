Dopo Aspi, anche Moby si gode le concessioni-regalo dello Stato italiano (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre Conte e gli esponenti giallorossi continuano a rivendicare un accordo, quello con i Benetton, tutt’altro che svantaggioso in realtà per gli imprenditori trevigiani, c’è chi continua a spellarsi le mani a varie latitudini dello Stivale per le concessioni elargite in passato dai governi italiani e mai messe in discussione col passare degli anni. Un microcosmo, neanche troppo micro, che fa gridare allo scandalo. Con l’esecutivo guidato dall’Avvocato del Popolo che ha optato per un pugno estremamente morbido, molto più di quello (pure tenero) mostrato ad Aspi. Tra i fortunati c’è ad esempio Cin, la controllata da Moby che gestisce la continuità territoriale marittima in convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei ... Leggi su ilparagone

giacomo_qwerty : I fondi detentori di titoli Atlantia, sfanculano il governo italiano e impongono di rimettere la valutazione di Asp… - legenrehumain : RT @Aiace_Twisted: @Azzurra6671 Per chi non conosce Pavelic: istruito in quel di Parma dall'amico Mussolini, fuggito dopo la guerra attrave… - SandyBubbola : RT @ManuelTucci2: @conteDartagnan Vogliamo parlare pure di un premier che a borse aperte, comunica a urbi et orbi che toglierà le concessio… - annak65649009 : RT @Aiace_Twisted: @Azzurra6671 Per chi non conosce Pavelic: istruito in quel di Parma dall'amico Mussolini, fuggito dopo la guerra attrave… - ManuelTucci2 : @conteDartagnan Vogliamo parlare pure di un premier che a borse aperte, comunica a urbi et orbi che toglierà le con… -