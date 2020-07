Del 2017 il sospetto caso Blue Whale a Pescara: la connessione tra gli eventi non è mai stata confermata (Di lunedì 27 luglio 2020) Ritorna oggi, con le segnalazioni, quel sospetto caso Blue Whale a Pescara con uno screenshot che mostra un post pubblicato dal Gazzettino. Secondo il titolo una ragazzina di 16 anni sarebbe stata salvata dalle amiche prima di gettarsi dall’ottavo piano, lo step finale del “gioco” che scatenò uno stato di paura generalizzata e soprattutto diventò merce di scambio per bufalari e quotidiani. Blue Whale a Pescara, ragazzina di 16 anni alle amiche: “Mi butto dall’ottavo piano” Troviamo lo stesso titolo pubblicato sul Messaggero in un articolo del 19 maggio 2017. Il Messaggero scriveva che la ragazzina era stata portata ... Leggi su bufale

