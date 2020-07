Covid-19: Londra sconsiglia i viaggi in Spagna, soprattuto Canarie e Baleari (Di lunedì 27 luglio 2020) Un mezzo scontro diplomatico con Sanchez critico con Boris Johnson: molti vacanzieri britannici dovranno rivedere i loro piani per l'estate dopo che il Foreign Office ha sconsigliato i viaggi alle ... Leggi su globalist

squopellediluna : Dalla fine del diciannovesimo secolo, per oltre cento anni, i cittadini britannici (ma in questi tutto il mondo occ… - euronewsit : L'arte ai tempi del #Covid19. Riapre la #Tate di Londra, ma non per tutti. Meno visitatori (si prevede il 30% di qu… - paolaparoletta : RT @ansa_economia: Borsa: Europa chiude debole, Covid pesa su Madrid (-1,7%). Londra -0,2%, Parigi -0,3% e Francoforte invariata #ANSA http… - ansa_economia : Borsa: Europa chiude debole, Covid pesa su Madrid (-1,7%). Londra -0,2%, Parigi -0,3% e Francoforte invariata #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa chiude debole, Covid pesa su Madrid (-1,7%): Londra -0,2%, Parigi -0,3% e Francoforte invariata -