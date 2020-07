Cosa succede se le sentenze penali sono decise da un algoritmo (Di lunedì 27 luglio 2020) Ma torniamo a Loomis, perché è lui il protagonista di questa vicenda. È un poco di buono da tempo noto alle forze dell’ordine ed è già stato arrestato una volta per violenza sessuale. Mentre i media di tutto il mondo rilanciano la notizia delle dimissioni del papa, Eric Loomis, con accanto un avvocato d’ufficio si trova in un’aula del tribunale della Contea di La Crosse. È seduto a sinistra guardando il giudice, mentre a destra c’è l’accusa, lo Stato, la Contea di La Crosse che gli contesta ben cinque capi di accusa che vanno dalla sparatoria al furto d’auto passando per la resistenza a pubblico ufficiale. Loomis ascolta in silenzio, poi scambia due parole con il suo avvocato che gli spiega che le prove contro di lui sono schiaccianti e che, mentre il destino del papato, dopo le ... Leggi su linkiesta

team_world : Prova a mettere like a questo tweet e guarda cosa succede al cuore... #AlwaysProud ? Se vuoi saperne di più > - paolorm2012 : RT @ErmannoKilgore: Per arraffare qualche voto farebbero e direbbero qualsiasi cosa, ma gli italiani fortunatamente sono consapevoli del pe… - abesibe : Milansplaining! Vengono da Milano a spiegare cosa succede in #Valsusa fuori dal mondo fatato della procura di… - Giada74898038 : RT @ValeV130105: Harry amore cosa succede? - foza73 : @Pennacchiiiii Chissà se M49 incontra un cinghiale cosa succede... -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Oltre il mare. Cosa succede a chi sbarca in Italia Secondo Welfare Falck Renewables, accordo con Ball Corporation

Falck Renewables, il gruppo italiano attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato nei giorni scorsi un accordo di durata decennale con l’americana Ball Corporation, uno dei m ...

Rapinatore in monopattino aggredisce giovane turista

Presa a ceffoni e rapinata del cellulare. Il bandito in monopattino però ha fatto poca strada, inseguito da una pattuglia della Guardia di finanza è finito in manette con l’accusa di rapina aggravata.

Falck Renewables, il gruppo italiano attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato nei giorni scorsi un accordo di durata decennale con l’americana Ball Corporation, uno dei m ...Presa a ceffoni e rapinata del cellulare. Il bandito in monopattino però ha fatto poca strada, inseguito da una pattuglia della Guardia di finanza è finito in manette con l’accusa di rapina aggravata.