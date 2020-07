Coronavirus, oggi il Convegno sul Covid con Salvini, Sgarbi e Bocelli: niente mascherine, “il lockdown è stata un’umiliazione” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Il saluto con il gomito è la fine della specie umana”, esordisce il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento al Convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti”, che si è svolto a Roma nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Salvini si è presentato senza mascherina e, quando viene invitato a metterla, glissa tenendola in tasca e proseguendo nel suo discorso come se nulla fosse. “C’è la sensazione di essere in un ritrovo di carbonari, di negazionisti – dice Salvini – Ma la libertà di pensiero è il primo bene a rischio qui in Italia: io però se uno mi allunga la mano per salutarmi, mi autodenuncio e la mano gliela do comunque. ... Leggi su meteoweb.eu

