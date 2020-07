Cappato e Mina Welby assolti a Massa: non sussiste l’accusa di aiuto al suicidio (Di lunedì 27 luglio 2020) La storia di Davide Trentini era nota. Mina Welby, moglie di Piergiorgio (uno dei primi casi di eutanasia in Italia), e Marco Cappato erano sul banco degli imputati con l’accusa di aiuto al suicidio per il 54enne che aveva chiesto il loro aiuto e quello dell’associazione Luca Coscioni per andare a morire in una clinica specializzata in Svizzera. La corte d’Assise di Massa, nonostante la richiesta del pubblico ministero, ha stabilito che i due sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Cappato assolto insieme a Mina Welby: un altro passaggio storico, si spera, verso una legge del Parlamento sul fine vita. LEGGI ANCHE > Chiesti tre anni e quattro mesi di ... Leggi su giornalettismo

