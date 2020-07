Calhanoglu Milan: cifre e clausole del rinnovo di contratto (Di lunedì 27 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha recentemente smentito le voci di un possibile addio al Milan e intanto discute il rinnovo: ecco cifre e clausole Hakan Calhanoglu ha oggi giurato amore al Milan smentendo, al contempo, tutte le voci che lo vedrebbero diretto in Bundesliga. A riconferma di queste parole nei giorni scorsi l’entourage del fantasista turco ha aperto i discorsi per il rinnovo di contratto con il club rossonero. Ecco cifre e clausole: Secondo quanto affermato da il Giornale la negoziazione porterebbe ad un aumento salariale per il numero 10 rossonero che, dopo la sottoscrizione, andrà a guadagnare tra i 3 e i 3,5 milioni l’anno (più bonus) fino al 2024. Non è ... Leggi su calcionews24

