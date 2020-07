Beautiful, spoiler 28 luglio 2020: Liam non convince Hope (Di lunedì 27 luglio 2020) Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda martedì 28 luglio 2020 su Canale 5. Centrale il triangolo amoroso composto da Hope, Thomas e Liam. La giovane Logan ha accettato di andare alla villa sulla spiaggia e passare un po’ di tempo in compagnia di Steffy, dell’ex marito, di Thomas e delle bimbe. Le cose però non sono andate nel verso giusto. Hope ha preso in braccio Phoebe e l’ha chiamata Beth, facendo gelare il sangue nelle vene di Thomas, al corrente del segreto sullo scambio di culle. Hope si è subito scusata scoppiando in pianto disperato. Liam ha avuto una discussione con Thomas, che ha colto la palla al balzo per dire alla Logan Junior di smettere di vedere Phoebe, non essendo ... Leggi su kontrokultura

