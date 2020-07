Aspettando Samsung Unpacked 2020 c’è il trailer, cosa riserverà l’evento? (Di lunedì 27 luglio 2020) Mancano ormai giusto una manciata di giorni prima che il Samsung Unpacked 2020 tolga il velo dalle principali novità della compagnia sudcoreana. Sarà un momento come sempre importantissimo per il colosso, che in questo frangente darò sfoggio di una prova muscolare utile ad ammaliare i propri fan. E soprattutto a tirare acqua al proprio mulino, cercando di incrementare la propria community sgraffignando utenti solitamente dediti a smartphone di altri marchi. Chiaramente una marcia d'avvicinamento che si rispetti non può non essere costellata di elementi utili a stuzzicare la curiosità. E Samsung Unpacked 2020 non fa di certo eccezione. Nelle ultime ore è stato infatti pubblicato un trailer che permette anche di avere ... Leggi su optimagazine

Peccato il nord non abbia jack 3.5, mannaggia a loro

Di telefoni resistenti all'acqua (il nord lo è tranne per il fatto che non ha certificazioni quindi se finisce in acqua la garanzia non ne risponde) con jack ce ne sono veramente pochi, il jack è anco ...

