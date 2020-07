Zaki, presente a udienza in Tribunale: è la prima volta dal 7 marzo (Di domenica 26 luglio 2020) 'Oggi si è tenuta un'udienza davanti al Tribunale penale e, per la prima volta dal 7 marzo, Patrick ha partecipato'. E' quanto si legge sulla pagina Facebook 'Patrick Libero', tenuta dagli attivisti ... Leggi su tgcom24.mediaset

Egitto: Patrick Zaki presente all'udienza in tribunale

