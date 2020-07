Temptation Island, Amoruso deluso da Manila Nazzaro: c’è la vendetta (Di domenica 26 luglio 2020) I due concorrenti del reality Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, si feriscono a vicenda: l’ex calciatore deluso dalla compagna si vendica Il noto reality di Canale 5, Temptation Island, anche quest’anno infiamma il pubblico durante l’estate con le storie dei protagonisti. Tra i tanti litigi tra le coppie per i ‘tradimenti’ o per i comportamenti dei rispettivi partner con i corteggiatori e le corteggiatrici, la coppia più tranquilla sembrava essere quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. I due infatti sin da subito sono sembrati indifferenti al corteggiamento nell’isola, pensando solo al partner dall’altra parte. Negli ultimi ... Leggi su bloglive

blogtivvu : Temptation Island, Valeria Liberati e Ciavy Makiolapis avvistati insieme: la segnalazione che “scotta” - hyitsvanessa : @CEOofMB I tentatori di temptation Island ahah - Monicavda83 : RT @Manilanazzaro: Grazie a @lifestyleblogit per l’articolo #TemptationIsland ••• STAFF - infoitcultura : Lorenzo Amoruso si sfoga a Temptation Island: 'Ma siamo su scherzi a parte?' - zazoomblog : ‘Temptation Island 7’ Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis avvistati insieme dopo aver abbandonato separati il reali… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Manila Lazzaro subirà quasi sicuramente una vendetta dal suo compagno, Lorenzo Amoruso. I due, coppia della nuova edizione di Temptation Island, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore dopo 3 ...Manila Nazzaro, ex Miss Italia e compagna di Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha parlato del compagno a Temptation Island. La coppia sta partecipando al famoso reality per capire se la relazione è soli ...