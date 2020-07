Resa dello Stato a Mesina: "Un latitante inafferrabile" (Di domenica 26 luglio 2020) Nino Materi L'ennesima fuga di "Grazianeddu", il bandito che scappa da 50 anni: scomparso da 24 giorni C'è un'angosciante «grandezza» in questa, ultima, ennesima, fuga di Graziano Mesina. È la «grandezza» di un bandito che anche ora, all'alba degli 80 anni, riesce a farsi beffe di uno Stato - il nostro - che ha sempre avuto nei suoi riguardi una specie di «complesso di inferiorità». Per oltre mezzo secolo lo abbiamo inseguito, catturato, fatto evadere, ricatturato, rifatto evadere, graziato (nel 2004, presidente Ciampi) e nei pochi momenti in cui era un uomo libero (o semilibero) gli abbiamo perfino chiesto aiuto per risolvere oscure vicende (vedi il rapimento del piccolo Farouk Assam, nel 1992). Ora Grazianeddu è un vecchio, ma pure da vecchio seguita, esattamente come faceva da ... Leggi su ilgiornale

zona_62 : @davcarretta @antoniopolito1 Era nella dichiarazione dei redditi resa pubblica in quanto governatore della Lombardi… - savinovurchio : RT @blogsfizioso: Chi conosce la #pasta dello studente? @Chefdeg l’ha resa sfiziosissima per voi! Ecco la ricetta: - Bsailscrew : La “resa dello Stato”...inizia bene questa nuova direzione! Pensa se fosse stato direttore de La Sicilia, ai tempi… - karol_harrys : Mi sono appena resa conto dello sticker accanto a #10YearsOf1D - uhhuhherfanspag : RT @Michy_92: Licia va bene che stai benissimo con tutto... ma ti sei resa conto che sei vestita con i colori bianconeri?!? ?? Non vorrai m… -

Ultime Notizie dalla rete : Resa dello Roma, la resa dello Stato che nuoce alla città Il Messaggero Patrizia Ferretti: mamma,nonna e "contadina"

Quattro chiacchiere con una delle nobildonne cortonesi più stimate ed amate del nostro tempo che vive a Camucia nella bella e storica villa di famiglia. Incontro Patrizia Ferretti di domenica mattina ...

Elio Fiorucci, genio in Passerella sullo sfondo della San Babila Anni ‘70

Organizza l’apertura dello Studio 54, discoteca cult del periodo ... È questa base che concorre a rendere etico il business». Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Quattro chiacchiere con una delle nobildonne cortonesi più stimate ed amate del nostro tempo che vive a Camucia nella bella e storica villa di famiglia. Incontro Patrizia Ferretti di domenica mattina ...Organizza l’apertura dello Studio 54, discoteca cult del periodo ... È questa base che concorre a rendere etico il business». Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...