Raymond Poulidor, Parigi, 1964 (Di domenica 26 luglio 2020) Sembrava arrivato il momento in cui Poulidor, l’uomo semplice e sfortunato, avrebbe battuto Jacques Anquetil, il campione moderno e idolatrato, vincendo finalmente il Tour de France. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Raymond Poulidor

Internazionale

Per i francesi Raymond Poulidor è sempre stato l’eterno secondo, l’eroe che non ha mai indossato la maglia gialla al Tour de France. Ha gareggiato contro Jacques Anquetil per tutta la vita, fino alla ...Bergamo, 14 luglio 2020 - Il 16 agosto sarà trascorso un anno dalla morte di Felice Gimondi. Oggi però ricorre un altro importante anniversario riguardante il campione bergamasco, forse il più importa ...