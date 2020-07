MotoGp, Quartararo fa il bis, poi Vinales, e finalmente Rossi che avverte: “Sono vecchio ma non mollo” (Di domenica 26 luglio 2020) “Gran parte della stagione 2019 è stata sofferta, dura. La Yamaha mi deve aiutare. La moto che ho usato fino alla scorsa settimana non era la mia. Non mi trovavo bene con la posizione in curva, concepita per salvare la gomma. Ma io la gomma non la salvo e finivo per andare più piano. Le cose sono cambiate da venerdì, oggi mi sono divertito e sono contento. Aver fatto bene a Jerez con questo caldo mi fa essere ottimista per le pRossime gare. Qui, dopo la vittoria nel 2016, dal 2017 ero sempre andato piano”. Valentino: “Ho bisogno che credano in me” E’ raggiante, e noi più di lui per questo ritrovato – e meritato – terzo posto. Del resto Valentino Rossi è uno che non le manda a dire, e non ha problemi a denunciare i deficit tecnici che stanno penalizzando questo suo ... Leggi su italiasera

