Milena Miconi, che wow! Costume piccolo, ‘contenuto’ grandioso. “Bomba a quasi 50 anni” (Di domenica 26 luglio 2020) La recitazione ha sempre fatto parte della vita di Milena Miconi. Il primo approccio nell’ambito settore avvenne, come per la maggioranza dei suoi colleghi, sul palcoscenico teatrale. Una volta accumulata l’esperienza necessaria tentò presto ad affacciarsi al mondo del piccolo schermo, parallelamente lavorava anche come modella e attrice di fotoromanzi. Il suo esordio televisivo avvenne in un contesto piuttosto originale: l’attrice leggeva gli oroscopi nelle ore notturne. Dopo anni di gavetta arriva la svolta professionale, nel 1997 Milena Miconi ha incontrato Leonardo Pieraccioni con quale poi ha lavorato nel lungometraggio Fuochi d’artificio. In seguito la partecipazione al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore la afferma ufficialmente nell’ambito settore dei ... Leggi su tuttivip

Ultime Notizie dalla rete : Milena Miconi Milena Miconi, che wow! Costume piccolo, ‘contenuto’ grandioso. “Bomba a quasi 50 anni” TuttiVip Manuela Arcuri ‘statua’ in costume, sirenetta di Copenaghen sullo scoglio è tanta: «La vera femminilità»

Sorride alla vita Manuela Arcuri raggiante e super sexy su uno scoglio: in una posa che ricorda tanto la statua della Sirenetta di Copenaghen, l’attrice si abbandona ai raggi del sole che caldamente l ...

Milena Miconi: 'Pingitore mi diceva che non sapevo fare niente'

Milena Miconi ha raccontato che quando fece il provino per il Bagaglino, Pierfrancesco Pingitore le disse che non sapeva fare niente, ma che sarebbe piaciuta alle donne perché era simpatica.

Sorride alla vita Manuela Arcuri raggiante e super sexy su uno scoglio: in una posa che ricorda tanto la statua della Sirenetta di Copenaghen, l’attrice si abbandona ai raggi del sole che caldamente l ...Milena Miconi ha raccontato che quando fece il provino per il Bagaglino, Pierfrancesco Pingitore le disse che non sapeva fare niente, ma che sarebbe piaciuta alle donne perché era simpatica.