Milan, Rafael Leao e i “like” sibillini ad alcuni post contro Pioli (Di domenica 26 luglio 2020) In molti hanno gioito per il rinnovo di Stefano Pioli, che rimarrà sulla panchina del Milan fino al 2022. Ma c’è anche qualcuno che non sembra troppo contento della guida di Pioli e non si tratta solo di appassionati. Rafael Leao ha infatti messo “Mi piace” ad un paio di tweet in cui viene criticato il comportamento di Pioli nei confronti dell’attaccante rossonero. “Mi fa incavolare quando un allenatore non da minuti ad un giocatore e lo critiche e gli chiede di più. Non ha tempo per creare“, si legge nel primo post. “Non mi piace quando parla apertamente di Leao alla stampa, “è meglio in allenamento che in partita”, semplicemente un commento stupido da fare come ... Leggi su sportface

Con la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, ipotesi che sta prendendo sempre più quota, al Milan serve comunque un attaccante. Un centravanti da fare crescere alla spalle dello svedese. Rafael Leao è, in ...

