Meteo ROMA: verso CALDO intenso, dominio africano duraturo (Di domenica 26 luglio 2020) Il Meteo su ROMA sarà col sole domenica e per l'intera prossima settimana, con CALDO in accentuazione che raggiungerà il picco fra giovedì e sabato. Domenica 26: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Lunedì 27: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 7 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4800 metri. Martedì 28: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 4800 ... Leggi su meteogiornale

