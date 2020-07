Lino Guanciale, ecco quale sarebbe il motivo delle nozze lampo con Antonella Liuzzi (Di domenica 26 luglio 2020) Ha spiazzato tutti il matrimonio improvviso di Lino Guanciale. Lo scorso 18 luglio, infatti, letteralmente a sorpresa l’attore abruzzese – pronto a tornare in tv in autunno con la terza e ultima stagione de L’Allieva – è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi, con la quale condivide la sua quotidianità da circa un anno e mezzo. I due sono sempre stati molto restii a parlare della loro vita privata, ma questa svolta inaspettata nelle loro vite ha stupito tutti, e in particolare i fan più fedeli dell’attore che si sono subito interrogati sul perché di questo matrimonio lampo a cui non sono stati invitati né amici e né colleghi. Oggi le prime potenziali risposte a queste domande arrivano ... Leggi su isaechia

bvselq : RT @georg00114: Posso dire Lino Guanciale non ti mantieni nemmeno nelle repliche io posso vederti anche 64059 volte ma reagisco sempre allo… - http_sugarbaby : RT @scivolidinuovo_: Lino Guanciale è la mia ennesima celebrity crush che si sposa ma non con me stanca di questa vita - http_sugarbaby : RT @mariiagraziaa: Lino Guanciale si è sposato Tanta felicità a lui e alla moglie Ma il mio cuore così: - http_sugarbaby : RT @tizianosmile1: Francesca Chillemi che fa gli auguri a Lino Guanciale per il suo matrimonio, vado a piangere in un angolino scusate. - georg00114 : Pazzesca io sotto Lino guanciale onestamente -