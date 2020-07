La legge del Diablo, Quartararo piazza l’uno-due a Jerez: Valentino Rossi torna finalmente sul podio (Di domenica 26 luglio 2020) Seconda gara nel giro di una settimana a Jerez, dove oggi va in scena il Gran Premio di Andalusia. Grande assente Marc Marquez che, dopo aver provato ieri a correre nonostante l’operazione all’omero di martedì, ha deciso di rinviare il suo rientro a Brno. Un’occasione da non perdere per i suoi rivali al titolo, che proveranno a conquistare più punti possibile per aumentare il proprio vantaggio sul campione del mondo, fermo a quota 0. Il Gran Premio di Andalusia LIVE: Giro 25/25 – Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Andalusia, bissando il successo di una settimana fa a Jerez. Seconda posizione per Vinales che passa Rossi a due giri dalla fine, quarta posizione per Nakagami seguito da Mir e Dovizioso. Settimo Pol Espargaro, mentre completano la top ten Alex Marquez, Zarco e ... Leggi su sportfair

Coronavirus Toscana, 15 positivi. La metà in un "cluster" del Mugello

Firenze, 26 luglio 2020 - In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, quindici in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 0 da screening), di cui ben sette sono ...

Fisco, stop all'invio cartelle sino a novembre. Tasse sospese, metà si pagherà nel 2021-22

Si delinea sempre più il quadro del decreto di agosto che alleggerirà l'esposizione delle famiglie sul fronte tasse e fisco. Il viceministro all'Economia Antonio Misiani a Rainews24 ha parlato di tutt ...

