Juventus-Sampdoria, Ranieri: “Ho un contratto per l’anno prossimo, squadra meravigliosa” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ho un contratto per il prossimo anno e valuterò i programmi tecnici della Sampdoria. Non conosco quanti giocatori saranno ceduti e quanto verrà reinvestito”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri sul suo futuro dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium. Poi sulla stagione: “Quando sono arrivato, ero convinto di giocarmi la salvezza all’ultima giornata a Brescia. E invece ci siamo riusciti con quattro giornate di anticipo. La squadra è stata meravigliosa tra mille difficoltà”, ha concluso il tecnico blucerchiato ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

