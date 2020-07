Juventus, è la 9ª sinfonia! Il primo scudetto di Sarri: una gioia che non può essere macchiata dalle critiche (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus non sbaglia due volte. Dopo il ko contro l’Udinese che ha vanificato il primo match point scudetto, contro la Sampdoria i bianconeri hanno ottenuto i 3 punti necessari alla certezza matematica dello scudetto. Le firme di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi certificano il 36° scudetto dei bianconeri, il 9° consecutivo che aggiunge un’altra pagina di storia ad un dominio straordinario nel calcio italiano. Per Maurizio Sarri è invece il primo scudetto della sua trentennale carriera. Abbandonato l’impiego in banca, il tecnico napoletano ha abbracciato una disciplina che gli ha dato soddisfazioni molto tardi: dall’Astia al togoleto, passando per il Sansovino e il Sorrento e decine di tappe nella ... Leggi su sportfair

HuffPostItalia : Bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, 9 di fila, primo per Sarri - momperiglia : RT @HuffPostItalia: Bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, 9 di fila, primo per Sarri - crip771 : La nona sinfonia della Juventus #STRON9ER #Juventus - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #SerieA | #JuveSamp 2-0 SUONA LA NONA SINFONIA! ?? La Juventus è Campione d'Italia, i bianconeri conquistano il no… - DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, 9 di fila, primo per Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sinfonia Nona sinfonia Juventus, dirige sempre Ronaldo - Sport Agenzia ANSA Nona sinfonia. La Juventus è Campione d’Italia: primo scudetto per Sarri

Roma, 26 luglio 2020. Nono scudetto consecutivo per la Juventus, il primo di Maurizio Sarri, nella stagione contrassegnata dall’emergenza sanitaria Covid.

Serie Juventus. I bianconeri vincono il nono scudetto consecutivo

Arriva al termine di una stagione strana e sciagurata per via della pandemia di Covid-19, una sinfonia attesa ma non scontata, soprattutto alla luce dei ribaltoni degli ultimi match. Il nono di fila è ...

Roma, 26 luglio 2020. Nono scudetto consecutivo per la Juventus, il primo di Maurizio Sarri, nella stagione contrassegnata dall’emergenza sanitaria Covid.Arriva al termine di una stagione strana e sciagurata per via della pandemia di Covid-19, una sinfonia attesa ma non scontata, soprattutto alla luce dei ribaltoni degli ultimi match. Il nono di fila è ...