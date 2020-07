Germania: auto piomba all’improvviso sulla folla a Berlino, almeno sette feriti (Di domenica 26 luglio 2020) Sono almeno sette le persone rimaste ferite anche gravemente a Berlino dopo che un’auto è piombata all’improvviso su una folla di persone. L’incidente, secondo quanto riporta l’emittente “Deutsche Welle“, è avvenuto questa mattina vicino alla stazione della metropolitana Zoo Bahnhof, nel quartiere di Charlottenburg. I vigili del fuoco di Berlino hanno dichiarato su Twitter che alcuni pedoni sono stati feriti gravemente e che un elicottero di salvataggio è all’opera per coordinare i soccorsi. In base a quanto riferito dalla polizia di Berlino, il conducente del veicolo si trova già sotto custodia e attualmente sono in corso le indagini per stabilire i motivi ... Leggi su meteoweb.eu

Berlino, 26 lug 10:21 - (Agenzia Nova) - Almeno sette persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave, a Berlino dopo che un'auto è piombata su una folla di persone. L'incidente, secondo ...

