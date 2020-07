E' finita: la Juve batte la Samp 2-0 e vince il nono scudetto di fila (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus non sciupa anche il secondo match-point scudetto. Dopo aver fallito quello di Udine, i bianconeri battono 2-0 la Samp e conquistano aritmeticamente il titolo, il nono di fila. Ci ha... Leggi su ilmessaggero

forumJuventus : Bonucci, il retroscena sull'addio alla Juve raccontato dal suo agente: 'Si sentiva ferito, non aveva più la passion… - Claudio93440291 : Finita l'agonia. Questo campionato l'ha vinto la meno peggio. Questo campionato l'ha vinto Cristiano Rinaldo. Ora b… - 100x100Napoli : Nono titolo consecutivo per la Juventus. Primo scudetto per Maurizio Sarri - Assodispada : RT @FrancescoJ97: È FINITA LA JUVE DEL COMANDANTE MAURIZIO SARRI È CAMPIONE D'ITALIA NEL CULOOOOOOO GUFI DI MERDA NEL CULOOOOOOOOOOOOO #Ju… - FrancescoJ97 : È FINITA LA JUVE DEL COMANDANTE MAURIZIO SARRI È CAMPIONE D'ITALIA NEL CULOOOOOOO GUFI DI MERDA NEL CULOOOOOOOOOOOOO #JuveSamp -