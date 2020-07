Carabinieri Piacenza, la denuncia di una trans: “Minacciata più volte dal maresciallo”. Nelle carte il festino con le escort a base di droga (Di domenica 26 luglio 2020) “Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’altro ti frego e ti rimando in Brasile“. Sarebbe questa una delle minacce rivolte a una transessuale di Piacenza dal maresciallo Marco Orlando, finito agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nel presunto “sistema criminale” messo in piedi nella caserma di Levante. La donna, una brasiliana che vive da tempo in città e si fa chiamare Francesca, ha chiesto ai magistrati che indagano sui Carabinieri di essere sentita come persona offesa. “Sono stata minacciata più volte” nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ha riferito tramite il suo avvocato Elena Concarotti, sostenendo di essere stata obbligata a fare sesso e pure di essere stata picchiata all’interno della caserma. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano

