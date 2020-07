Berlino, auto a tutta velocità sulla folla: ci sono dei feriti gravi (Di domenica 26 luglio 2020) Un’auto si è lanciata sulla folla stamattina alle 7.20 circa causando vari feriti, alcuni molto gravi. Preso il responsabile Risveglio con pausa a Berlino. Un’auto si è lanciata sulla folla stamattina alle 7.20 circa causando vari feriti, alcuni molto gravi. Dopo le prime informazioni circolate, pare che le persone coinvolte siano sette e di queste tre si sarebbero ferite in modo grave. Secondo quanto riferito dai primi notiziari tedeschi, il fatto è accaduto a Hardenbergplatz, vicino alla stazione ferroviaria del Giardino zoologico. Secondo la polizia, l’episodio non avrebbe natura dolosa ma sarebbe stato causato dall’alta velocità ... Leggi su bloglive

