Azzi: "La Champions ad agosto è follia. Serve fissare maxi premio per i giocatori" (Di domenica 26 luglio 2020) Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha detto la sua sulla Champions League ad agosto con un messaggio su Twitter: "La Champions League in piena estate è una folle anomalia, che (inconsciamente) metterà i giocatori anche da ... Leggi su tuttonapoli

grisou79 : @FNSBlog Forse sono ingenuo io, ma quella di Azzi mi pare un’assurdità. Mica stiamo parlando del Birra Moretti? Dav… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Azzi: 'La Champions in piena estate è una folle anomalia, a mio giudizio andrebbe fissato un maxi premio, senza… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Azzi: 'La Champions in piena estate è una folle anomalia, a mio giudizio andrebbe fissato un maxi premio, senza… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Azzi: 'La Champions in piena estate è una folle anomalia, a mio giudizio andrebbe fissato un maxi premio, senza… - napolimagazine : TWEET - Azzi: 'La Champions in piena estate è una folle anomalia, a mio giudizio andrebbe fissato un maxi premio, s… -