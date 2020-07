Addio a Olivia De Havilland, la Melania di “Via col vento” (Di domenica 26 luglio 2020) Si è spenta a Parigi, alla veneranda età di 104 anni, l’attrice Olivia De Havilland, ultima superstite del cast di Via col vento. Nel kolossal aveva interpretato la parte di Melania, protagonista femminile insieme a Rossella O’Hara, interpretata da Vivien Leigh. Quel ruolo le aveva sicuramente regalato la notorietà, ma la carriera di Olivia De Havilland è stata lunga e costellata di successi. Nata il 1 luglio 1916 a Tokyo, dove esercitava il padre, avvocato inglese, Olivia de Havilland seguì la madre Lilian Augusta Ruse a Los Angeles, dove si era trasferita dopo il divorzio insieme con la figlia minore Joan. Il suo primo ruolo cinematografico di successo fu quello in Sogno di una notte di mezza estate di Max ... Leggi su dilei

