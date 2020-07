Un altro giorno sopra i 100 casi (Di sabato 25 luglio 2020) L'aggiornamento quotidiano dell'Ufficio federale della sanità. Il totale dei casi sale a 34'302 Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : altro giorno Coronavirus, un altro giorno senza morti nelle Marche, l'ultima vittima il 15 giugno scorso/... Corriere Adriatico Oltre 284mila casi di Covid nel mondo in un giorno (+15%), quasi 10mila morti

I casi di coronavirus a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono stati almeno 284.196 ...

Ascoli, droga nascosta in casa. Trovata grazie al fiuto di Ila il cane

Ascoli, 25 luglio 2020 - La Polizia ha arrestato un uomo che in casa aveva nascosto quasi due etti di droga da spacciare. È accaduto lo scorso mercoledì, quando la Squadra Mobile della Questura di Asc ...

