Ugolini | il Sassuolo è un test importante in vista del Barcellona

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della partita di questa sera del Napoli contro il Barcellona e dei possibili paragoni con il Sassuolo di questa sera "Il Barcellona parte, non dimentichiamolo, da un risultato di vantaggio rispetto al Napoli. Per caratteristiche, filosofia, propensione, sarà una partita complicata. Con tutto il rispetto stiamo parlando di due dimensioni diverse, situazioni diverse rispetto anche alla pressione mentale, lo stress. E' un test importante, per caratteristiche il Sassuolo ricorda il Barcellona per certe uscite, il Napoli deve fare qualcosa di più rispetto a quanto visto nelle ultime prestazioni".

