Traffico Roma del 25-07-2020 ore 12:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane analizzata da un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Malagrotta in direzione Civitavecchia sulla Pontina restano rallentamenti gli aventi Tatra Tor de’ Cenci il bivio di Pratica di Mare in direzione di Latina breve rallentamenti anche sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica sulla Ardeatina qd3 il raccordo anulare via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione di carreggiata in Prati proseguono i lavori di manutenzione lungo i binari di viale delle Milizie da piazza delle Cinque giornate all’intersezione con via ... Leggi su romadailynews

Gli abituali frequentatori serali del centro storico di Sciacca, ieri sera, hanno potuto godere di più spazi riservati alla pedonalizzazione e senza auto in circolazione. Principalmente ragazzi, ma an ...

Al via il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia. Predisposto dal ministero dell’Interno e pensato per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane, il programma contiene ...

Gli abituali frequentatori serali del centro storico di Sciacca, ieri sera, hanno potuto godere di più spazi riservati alla pedonalizzazione e senza auto in circolazione. Principalmente ragazzi, ma an ...