The New Mutants, il regista: “Avevo in mente una trilogia” (Di sabato 25 luglio 2020) Il regista di The New Mutants ha spiegato come la sua visione per il progetto fosse sotto forma di una possibile trilogia che vedeva il ritorno di Warlock. Il regista di The New Mutants ha spiegato come la sua visione per il progetto fosse sotto forma di una possibile trilogia. Parlandone con Slash Film, Josh Boone ha chiarito che nelle prime versioni della sceneggiatura c'era un personaggio noto come Warlock, successivamente rimosso per questioni di budget, e il suo ritorno avrebbe fatto parte dei sequel. "L'idea era di far tornare Walrock nel secondo film, per raccontare la sua storia. Dovevano essere tre tipi diversi di horror: il primo parla di una realtà distorta, il secondo doveva essere incentrato su un'invasione aliena, e il terzo sarebbe stato un film ... Leggi su movieplayer

