Stalking sul compagno di classe autistico, condannato un ventenne (Di sabato 25 luglio 2020) Diciotto mesi al giovane che lo avrebbe deriso, preso a pallonate e gli avrebbe spento una sigaretta sulla mano Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Stalking sul Stalking in azienda a Ferrara, i soci lo cacciano e lui li perseguita il Resto del Carlino Si presenta davanti alla casa della ex moglie e pretende di entrare in casa: Polizia arresta stalker

ALESSANDRIA – Nei giorni scorsi il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino italiano, colto sul fatto mentre perseguitava la ex moglie. L’uomo infatti, g ...

Stalking e lesioni, condannato un 46enne di Longobucco

Si è conclusa con una sentenza di condanna ad anni uno e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alla costituita parte civile e al pagamento delle spese legali, la vicenda che ha visto ...

