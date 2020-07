Speranza punta sul Mes per investire sul sistema sanitario (Di sabato 25 luglio 2020) Il Ministro Roberto Speranza, in un’intervista su La Stampa, sostiene che bisogna ottenere “le risorse da investire nel sistema sanitario. Il Mes? Va bene che questi soldi arrivino in modo certo e veloce. E siano immediatamente disponibili”. “Le risorse devono arrivare” dice ancora il Ministro ipotizzando anche un ulteriore ricorso al deficit. “Sì, se necessario” Ma aggiunge: “Servono 20 miliardi per rifondare la Sanità con il Recovery, se va bene, i soldi li vediamo nel 2021”. Leggi su laprimapagina

