Sassuolo, Carnevali: «Una cessione importante. Boga? Non solo il Napoli» (Di sabato 25 luglio 2020) Giovanni Carnevali ha fatto il punto della situazione in casa Sassuolo: le dichiarazioni dell’amministratore delegato a DAZN Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. MERCATO – «Questa è la politica della società. Il Sassuolo ha sempre cercato di fare massimo una cessione importante mantenendo l’ossatura. Vogliamo migliorarci e il nostro obiettivo è far sì che i ragazzi restino qui anche il prossimo anno. Anche loro vogliono sposare il nostro progetto». Boga – «Bisogna cercare di trovare le giuste modalità affinché tutto venga fatto nel modo ... Leggi su calcionews24

