Sarri: «È il campionato più difficile della storia del calcio italiano» (Di sabato 25 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria: queste le sue parole Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Queste le sue parole sul campionato. VOTO ALLA SQUADRA – «Un buon voto, è il campionato più difficile della storia del calcio italiano, c’è un capovolgimento delle graduatorie, ci sono difficoltà enormi per tutte le squadre, essendo dentro a un campionato di così difficile interpretazione credo la squadra abbia fatto bene, poi ci sono margini di miglioramento sempre e comunque». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : Sarri ?? «Io dò un voto buono alla squadra, perché questo è il campionato più difficile della storia del calcio ital… - juventusfc : Sarri ?? «La Champions League è affascinante, ma la competizione più indicativa sul lavoro stagionale di una squadra… - federicocasotti : La Juventus nelle ultime cinque partite ha perso 8 punti partendo da situazione di vantaggio, che diventano 18 se c… - felice_part2 : RT @tancredipalmeri: Sarri: 'Questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano'. Mmh, certo Maurizio, certo. E' stata… - notiziasportiva : Sarri: 'Alla #Juventus do un buon voto, è un campionato atipico' ?? -