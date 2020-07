"Nuovi casi crescono in modo preoccupante". Virus, Speranza dà l'allarme: non è finita (Di sabato 25 luglio 2020) "Il numero di Nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando". Così Roberto Speranza, ministro della Salute, su Facebook. "Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà", dice il ministro. Il ministro poi è anche entrato nel dibattito politico e ha detto la sua su Mes e Recovery Fund. "Alla sanità servono 20 milardi, con il Mes li avremmo subito. Le prossime settimane rappresentano un passaggio decisivo. Dobbiamo avere le risorse da investire", spiega invece in un colloquio con La Stampa. "Meglio il Mes perché i soldi ... Leggi su liberoquotidiano

