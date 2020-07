Nba, LeBron James: “Black Lives Matter è uno stile di vita, non un movimento” (Di sabato 25 luglio 2020) “Molte persone usano questa analogia, parlando di Black Lives Matter come movimento. Quando sei nero, non è un movimento. È uno stile di vita. Ci sediamo qui e diciamo che è un movimento e va bene, ma quanto durerà questo movimento? Dicono: ‘non fermare il movimento’ ma no, questa è vero e proprio stile di vita. Quando ti svegli e sei nero, questa è la realtà, questo è quello che siamo. Non mi piace la parola ‘movimento’ perché, sfortunatamente, in America e nella società, non c’è stato nessun dannato movimento per noi”. Queste le dichiarazioni di LeBron James al termine della prima partita dei Lakers dalla bolla di Orlando a proposito ... Leggi su sportface

