Nasce il «Bonus Bau», un contributo a chi ha un cane (ed è in difficoltà economica)

La crisi economica post lockdown rischia di lasciare gravi conseguenze anche sui cani, che in tantissimi casi sono considerati veri e propri membri di famiglia. Ecco perché il Comune di Pisa – in collaborazione con altri enti – ha creato il «Bonus Bau», per dare una mano ai proprietari di cani «in difficoltà» e contribuire – almeno in parte – alle spese veterinarie fondamentali.

Il progetto ha preso il via a Pisa, dove il Comune ha previsto un buono una tantum di 100 euro per sostenere le spese veterinarie: un’iniziativa che ora potrebbe diffondersi anche in altre zone d’Ital ...

