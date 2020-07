Napoli-Sassuolo, Gattuso affida ancora il centrocampo a Lobotka (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Rino Gattuso per il match di stasera contro il Sassuolo al San Paolo. In porta ci sarà David Ospina, davanti a lui la linea difensiva è formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. In mediana, l’incarico di regista è affidato ancora una volta a Lobotka. Ai suoi fianchi agiranno Fabian Ruiz e Zielinski. Nel tridente Callejon, Milik e Insigne. Mertens resterà in panchina in vista dei prossimi impegni azzurr, anche perché diffidatoWef<n Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All: Rino Gattuso Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, ... Leggi su ilnapolista

