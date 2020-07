Napoli-Sassuolo, arbitra Aureliano. Al VAR Nasca (Di sabato 25 luglio 2020) Sono stati ufficializzati i nomi dei direttori di gara per la giornata di Serie A in programma oggi. Per Napoli-Sassuolo, che si giocherà alle 21.45 al San Paolo, l’’arbitro designato è Gianluca Aureliano della Sezione AIA di Bologna. Sarà assistito da Matteo Bottegoni di Terni e Marco Bresmes di Bergamo. Quarto uomo sarà Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR Luigi Nasca di Bari, con Salvatore Longo di Paola come AVAR. Aureliano non ha mai diretto una partita del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

