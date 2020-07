L’Inter ‘costringe’ la Juventus a vincere per lo scudetto, tris al Genoa nel segno di Lukaku: Nicola adesso trema (Di sabato 25 luglio 2020) L‘Inter si riprende il secondo posto, il tris al Genoa permette ai nerazzurri di portarsi a meno quattro dalla Juventus, obbligando i bianconeri a vincere domani contro la Sampdoria per vincere lo scudetto. Non basterà il pari agli uomini di Maurizio Sarri per festeggiare, serviranno i tre punti per chiudere ogni questione, proprio a causa del successo ottenuto oggi dall’Inter. Paolo Rattini/Getty ImagesE’ Romelu Lukaku a regalare il sorriso ad Antonio Conte, salendo a quota 23 gol in campionato, terzo interista di sempre al debutto dietro Nyers e Ronaldo. Per il belga sono 29 i centri in stagione, una cifra mai raggiunta nella sua carriera. Un autentico pilastro per l’Inter, che si gode anche la rinascita di Alexis Sanchez, giunto ... Leggi su sportfair

Dalla_SerieA : Verona-Atalanta 1-1: Pessina frena Gasperini - - sportli26181512 : Verona-Atalanta 1-1: Pessina frena Gasperini: L’Hellas costringe la Dea al pari dopo l’iniziale gol di Zapata: nera… -

